Проф. Рачев: Дъжд и захлаждане в понеделник, посрещаме циганското лято в края на октомври

Ще изпратим октомври с високи температури, днес ще се редуват югозападен и северозападен вятър, ще понижат малко температурите, заяви проф. Георги Рачев по бТВ.

Може би не навсякъде вятърът ще е толкова силен, много бързо ще се изтегли над Черно море, допълни той.

От понеделник ще има проливни валежи над почти цяла България. В югоизточна ще бъде 23-24 градуса, в западната - няма да надхвърли 20 градуса. До сряда - 14-15 градуса, ще е по-хладно, прогнозира климатологът.

След това посрещаме хубаво, слънчево време, денят става 10 часа и половина. Посрещаме циганското лято в последните дни на октомври и началото на ноември, каза още проф. Рачев.