Издирват момиче, изчезнало във Витоша

Планинската спасителна служба издирва младо момиче, изчезнало на Витоша.
Стефани последно е видяна в 17:06 на 6.11.2025 близо до резиденция Бояна, когато е тръгнала да се качва нагоре към планината.
По думите на майка ѝ момичето има опит в планината, любимите ѝ места за разходка са хижа и връх „Камен дел”, Копитото, Боянски водопад и други.
Възможно е да се движи по маршрут без маркировка и извън очертани пътеки. Облечена е с бяло яке до коляното, кафяв анцунг и сиви туристически обувки.
Има черна къса коса и е висока около 1,70 см. Няма в себе нито лични документи, нито пари, нито телефон, нито челник, за да вижда през нощта.
