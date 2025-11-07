Издирват момиче, изчезнало във Витоша

Планинската спасителна служба издирва младо момиче, изчезнало на Витоша.

Стефани последно е видяна в 17:06 на 6.11.2025 близо до резиденция Бояна, когато е тръгнала да се качва нагоре към планината.

По думите на майка ѝ момичето има опит в планината, любимите ѝ места за разходка са хижа и връх „Камен дел”, Копитото, Боянски водопад и други.

Възможно е да се движи по маршрут без маркировка и извън очертани пътеки. Облечена е с бяло яке до коляното, кафяв анцунг и сиви туристически обувки.

Има черна къса коса и е висока около 1,70 см. Няма в себе нито лични документи, нито пари, нито телефон, нито челник, за да вижда през нощта.