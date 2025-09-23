Проблем с плащане на паркирането в София

Има временен технически проблем с обработката на SMS-ите за платено паркиране в София, съобщиха от Центъра за градска мобилност. Уточнява се, че проблемът не е от страна на ЦГМ и се работи активно за отстраняването му.

Докато проблемът не бъде разрешен няма да се налагат глоби.