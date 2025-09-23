Проблем с плащане на паркирането в София

OFFNews 23 септември 2025 в 09:45 365 0
Снимка БГНЕС/СТЕФАН ВАСИЛЕВ
Има временен технически проблем с обработката на SMS-ите за платено паркиране в София, съобщиха от Центъра за градска мобилност. Уточнява се, че проблемът не е от страна на ЦГМ и се работи активно за отстраняването му.

Докато проблемът не бъде разрешен няма да се налагат глоби.

"Извиняваме се за неудобството. Щом услугата бъде възстановена, ще съобщим веднага", уточняват от Центъра за градска мобилност.

