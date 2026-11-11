Признаха Главното мюфтийство за орган за халал сертифициране

Правителството прие решение за признаване на Главното мюфтийство на Мюсюлманското изповедание в Република България като орган за халал сертифициране.

Решението е свързано с нарастващото значение на халал сертифицираното в международната търговия и с необходимостта българските производители да отговарят на изискванията за достъп до пазари със значително търсене на халал продукти. Сред тях са Индонезия, Малайзия, както и държавите от Близкия изток и Северна Африка.

Признаването създава предпоставки за улесняване на процеса по сертифициране на български продукти и за подобряване на възможностите за тяхната реализация на международните пазари, на които наличието на валиден халал сертификат е условие за достъп.

Очаква се решението да допринесе за укрепване на доверието в издаваните сертификати и за улесняване на взаимодействието с международни партньори.

Мярката има значение за българските предприятия, които търсят възможности за разширяване на износа, диверсифициране на пазарите и повишаване на конкурентоспособността си. Решението е част от усилията за създаване на благоприятни условия за развитие на бизнеса и за по-пълноценно участие на българските производители в международните търговски отношения.

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