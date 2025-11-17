Силен вятър в София доведе до пренасочване на полети към различни точки в страната тази вечер, предаде БНТ.
След 17:10 ч. летище "Васил Левски" е започнало да отклонява пристигащи самолети заради усложнените метеорологични условия. Общо 6 полета са засегнати - три пренасочени и три са анулирани.
Полет от Малта е бил насочен към Солун, а друг – към Варна. Четири излитащи полета са анулирани.
Причината за пренасочването е силен вятър във височина, като най-сериозни са поривите между 17:00 и 18:00 ч.
На около 1000–1500 м надморска височина са регистрирани много силни ветрове, които възпрепятстват нормалния процес на кацане.
Скоростта на вятъра е около 122 км/ч. По данни на синоптиците тази висока скорост на вятъра ще се задържи през цялата нощ и през деня утре.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
-7500
1
18.11 2025 в 00:20
Диана Хърка прекрати гладна си стачка
Пренасочват полети от летището в София заради силен вятър
Христо Марков е новият шеф на НАП
Радан Кънев за задържания си с марихуана син: Не подценявам действията му. Явно не сме намерили верния подход
Преместиха Благомир Коцев в ''карцера'' на Софийския затвор