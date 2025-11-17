Пренасочват полети от летището в София заради силен вятър

Силен вятър в София доведе до пренасочване на полети към различни точки в страната тази вечер, предаде БНТ.

След 17:10 ч. летище "Васил Левски" е започнало да отклонява пристигащи самолети заради усложнените метеорологични условия. Общо 6 полета са засегнати - три пренасочени и три са анулирани.

Полет от Малта е бил насочен към Солун, а друг – към Варна. Четири излитащи полета са анулирани.

Причината за пренасочването е силен вятър във височина, като най-сериозни са поривите между 17:00 и 18:00 ч.

На около 1000–1500 м надморска височина са регистрирани много силни ветрове, които възпрепятстват нормалния процес на кацане.

Скоростта на вятъра е около 122 км/ч. По данни на синоптиците тази висока скорост на вятъра ще се задържи през цялата нощ и през деня утре.