Представиха в Слатина как училище става сърцето на квартала

София започва пилотен проект за трансформация на училищните дворове и преминаване към едносменен режим на обучение, съобщи Столична община.



Кметът Васил Терзиев представи заедно с районния кмет на „Слатина“ Георги Илиев, директора на училището Александър Евтимов, ученици, родители и жители на квартала визията за цялостната модернизация на 138. СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“.

„Още като кандидат за кмет споделих мечтата училищата в София да бъдат сърцето на кварталите - места не само за учене, но и за спорт, култура и общностен живот. Днес правим първата крачка към тази цел. С този проект поставяме началото и на най-важната промяна - преминаването към едносменен режим на обучение,“ каза кметът Васил Терзиев.

В момента над 50% от учениците в София учат на двусменен режим - с ранни часове от 7:30 и късни уроци понякога до 19:00. Това е огромно предизвикателство за децата и семействата им, а срокът за преминаване към една смяна е 2028 г. Проектът за 138. СУЗИЕ е първият конкретен пример как София ще реализира тази реформа.

Основни елементи на проекта:

Нов учебен корпус с 21 класни стаи, собствен вход и drop-off зона за най-малките ученици. Увеличаването на капацитета ще позволи училището да премине към едносменен режим.

Модерна спортна зала с четири съблекални, стена за катерене и акустика, подходяща и за културни събития.

Покрита спортна зона, която дава възможност едновременно да спортуват три учебни класа.

Учебна покривна тераса – класна стая на открито за уроци по природни науки и практическо обучение.

Зелен и многофункционален двор – с футболно игрище, лекоатлетическа писта, ново озеленяване, зони за отдих и обществени събития.

Отворен достъп за общността – спортните съоръжения ще могат да се използват и от жителите на квартала след края на учебните занятия.

„Този проект е пилотен, но е и ясен сигнал - София има визия и план за едносменен режим. От 138-о училище ще започнем да учим и да прилагаме нов модел, който постепенно ще обхване и останалите 45 училища в столицата, които все още срещат трудности в този процес. Заедно - с училищата, държавата и европейските ни партньори - ще направим тази трансформация възможна,“ подчерта Терзиев.