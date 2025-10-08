Правителството отпуска по 3000 лева на пострадалите от наводненията

OFFNews 08 октомври 2025 в 09:04 323 2
наводнението в Елените

Снимка БГНЕС
Наводнението в Елените.

На днешното редовно заседание на правителството министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов внася за разискване предложение - пострадали домакинства от наводненията по южното Черноморие да получат допълнителна помощ от 3000 лева, а наследниците на загиналите заради водната стихия еднократни обезщетения.

Допълнителна помощ от 3000 лева правителството вече осигури през лятото на домакинства, пострадали от пожарите, като условието беше пострадалите домове да са законно построени и основно жилище.

Планира се също страната ни да се присъедини към Декларацията от Ютланд за изграждане на безопасен онлайн свят за непълнолетните.

Ще се одобрят и промени в Закона за държавния печат и националното знаме на Република България. Те са свързани със създаването и воденето на електронни регистри и привеждане на закона в съответствие с този за електронното управление.

    IvoIvo

    08.10 2025 в 10:43

    Крайно недостатъчно!

    user4eto

    08.10 2025 в 10:18

    Стихията не е водна, а корупционна!
    И защо парите не се вземат от виновните?
     
