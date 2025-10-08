Правителството отпуска по 3000 лева на пострадалите от наводненията

На днешното редовно заседание на правителството министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов внася за разискване предложение - пострадали домакинства от наводненията по южното Черноморие да получат допълнителна помощ от 3000 лева, а наследниците на загиналите заради водната стихия еднократни обезщетения.
Допълнителна помощ от 3000 лева правителството вече осигури през лятото на домакинства, пострадали от пожарите, като условието беше пострадалите домове да са законно построени и основно жилище.
Планира се също страната ни да се присъедини към Декларацията от Ютланд за изграждане на безопасен онлайн свят за непълнолетните.
Ще се одобрят и промени в Закона за държавния печат и националното знаме на Република България. Те са свързани със създаването и воденето на електронни регистри и привеждане на закона в съответствие с този за електронното управление.
08.10 2025 в 10:43
08.10 2025 в 10:18
И защо парите не се вземат от виновните?
