Правителството назначи авиокомпания ГъливЕър да оперира две въздушни линии до Пакистан

OFFNews 29 октомври 2025 в 19:10 1642 0
Jinnah International Airport in Karachi

Снимка Getty Images
Jinnah International Airport в Карачи

Кабинетът назначи българския авиопревозвач „ГъливЕър“ ЕООД да оперира по две въздушни линии до Пакистан.

Решението на правителството позволява на авиокомпания „ГъливЕър“ ЕООД да започне изпълнение на редовни пътнически и комбинирани превози по въздушните линии София- Карачи-София с четири честоти седмично и София-Лахор-София с три честоти седмично.

Полетите до Пакистан ще стартират след получаване на необходимите оперативни разрешения от пакистанските въздухоплавателни власти.

