Правителството назначи авиокомпания ГъливЕър да оперира две въздушни линии до Пакистан

Кабинетът назначи българския авиопревозвач „ГъливЕър“ ЕООД да оперира по две въздушни линии до Пакистан.
Решението на правителството позволява на авиокомпания „ГъливЕър“ ЕООД да започне изпълнение на редовни пътнически и комбинирани превози по въздушните линии София- Карачи-София с четири честоти седмично и София-Лахор-София с три честоти седмично.
Полетите до Пакистан ще стартират след получаване на необходимите оперативни разрешения от пакистанските въздухоплавателни власти.
