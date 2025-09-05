Пожарът в Рила пламна отново, огънят се разраства

OFFNews 05 септември 2025 в 08:17 220 0
Над 500 декара вече е засегнатата от огъня площ в Национален парк Рила

Снимка БГНЕС/архив
Пожарът в Национален парк "Рила" се разраства. Във високата част на планината снощи са се активирали нови огнища.

Горят хвойнови храсти и клек под връх Исмаилица, съобщи БНР. Основната причина за разпалването е вятърът. 

Целият район е силно задимен. Над 80 служители от пожарната, Националния парк и военни са разпределени по периметъра. Има осигурен водоизточник за гасене.

Очаква се в гасенето да се включи и хеликоптер от ВВС.

Над 500 декара е вече засегнатата от огъня площ в защитената територия.

