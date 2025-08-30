Пожарът в Рила обхвана над 100 декара, гори борова гора

Продължава борбата с пожара в Национален парк "Рила". Огънят е обхванал над 100 декара, съобщи главен инспектор Юлиан Петров от пожарната в Благоевград за БНТ.
Усилията са насочени основно към североизточния фронт, като от сутринта от 6:00 часа на терен работят над 80 човека, които са разпределени по екипи.
В гасенето участват пожарникари и горски служители от регионалната дирекция на благоевградската пожарна, от ДГС-Симитли, Добринище, Национален парк "Пирин", Национален парк "Рила" и военното формирование в Благоевград.
В гасенето ще се включи и летателна техника. Гори борова гора, която е много високо, теренът е изключително тежък, има наклони над 70 градуса, ветролом, има паднала суха маса, високо в планината, над 1900 м надморска височина, обясни гл. инспектор Петров.
Няма опасност огънят да стигне до населени места, а в гасенето участват и много доброволци, добави той.
Надеждите са, в най-скоро време пожарът да бъде локализиран и овладян.
