Пожарът в Рила обхвана над 100 декара, гори борова гора

Продължава борбата с пожара в Национален парк "Рила". Огънят е обхванал над 100 декара, съобщи главен инспектор Юлиан Петров от пожарната в Благоевград за БНТ.

Усилията са насочени основно към североизточния фронт, като от сутринта от 6:00 часа на терен работят над 80 човека, които са разпределени по екипи.

В гасенето участват пожарникари и горски служители от регионалната дирекция на благоевградската пожарна, от ДГС-Симитли, Добринище, Национален парк "Пирин", Национален парк "Рила" и военното формирование в Благоевград.

В гасенето ще се включи и летателна техника. Гори борова гора, която е много високо, теренът е изключително тежък, има наклони над 70 градуса, ветролом, има паднала суха маса, високо в планината, над 1900 м надморска височина, обясни гл. инспектор Петров.

Няма опасност огънят да стигне до населени места, а в гасенето участват и много доброволци, добави той.

Надеждите са, в най-скоро време пожарът да бъде локализиран и овладян.