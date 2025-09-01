Пожарът в Рила е локализаран на площ от 200 декара

Пожарът в Национален парк Рила вече е локализиран на площ от 200 декара.

Борбата с огъня продължава пети ден, дъждът през уикенда помогна за овладяване на пламъците, съобщи БНТ.

От 6.00 часа започнаха да работят екипите на терен. Те са съсредоточени в ликвидирането на огнища, които са вътре в периметъра на пожара, паднали борове и дънери, обясни, обясни главен инспектор Юлиан Петров - ПБЗНС Благоевград. На терен работят 50 човека.

Хеликоптери няма да се включват в гасенето, използването на летателна техника вече не е необходимо.