Пожарът в Рила е локализаран на площ от 200 декара

OFFNews 01 септември 2025 в 08:34 107 0
Пожарът в Рила

Снимка Министерство на отбраната
Пожарът в Рила е овладян

Пожарът в Национален парк Рила вече е локализиран на площ от 200 декара. 

Борбата с огъня продължава пети ден, дъждът през уикенда помогна за овладяване на пламъците, съобщи БНТ. 

От 6.00 часа започнаха да работят екипите на терен. Те са съсредоточени в ликвидирането на огнища, които са вътре в периметъра на пожара, паднали борове и дънери, обясни, обясни главен инспектор Юлиан Петров - ПБЗНС Благоевград. На терен работят 50 човека.

Хеликоптери няма да се включват в гасенето, използването на летателна техника вече не е необходимо. 

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Легендарният Пуркарете: В бедност, унижение и тъмнина по комунизма гледахме българска телевизия