Пожарът в Рила е локализаран на площ от 200 декара

Пожарът в Национален парк Рила вече е локализиран на площ от 200 декара.
Борбата с огъня продължава пети ден, дъждът през уикенда помогна за овладяване на пламъците, съобщи БНТ.
От 6.00 часа започнаха да работят екипите на терен. Те са съсредоточени в ликвидирането на огнища, които са вътре в периметъра на пожара, паднали борове и дънери, обясни, обясни главен инспектор Юлиан Петров - ПБЗНС Благоевград. На терен работят 50 човека.
Хеликоптери няма да се включват в гасенето, използването на летателна техника вече не е необходимо.
