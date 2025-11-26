Powers Summit 2025 ''Власт, чувай!'' обяви програмата и ключовите участници

На 9 декември 2025 г. в София Тех Парк ще се проведе петото издание на Powers Summit – независимата платформа за открит диалог между бизнеса, гражданския сектор и властта, позната в медиите като „Българския Давос“.

Събитието ще бъде открито от г-жа Йорданка Чобанова, Ръководител на Представителството на Европейската комисия в България, а сред гостите са и адмирал Игор Воронченко, ръководител на Военноморския флот на Украйна (2016–2020) и Гиора Ейланд, ръководител на Съвета за национална сигурност на Израел (2004–2006).

Участие от страна на изпълнителната власт

● Росен Желязков, министър-председател на Република България (tbc)

● Атанас Запрянов, министър на отбраната

● Жечо Станков, министър на енергетиката

● Красимир Вълчев, министър на образованието и науката

● Добромира Карева, заместник-министър на здравеопазването

Участие от страна на законодателната власт

Народни представители от ПП ГЕРБ, ПП ДПС – Ново начало, ПП „Продължаваме Промяната“, БСП, ИТН и др. заедно с техните експертни екипи ще вземат участие по ключовите теми отбрана и сигурност, здравеопазване, енергетика, образование и конкурентоспособност в традиционната сесия „Чувам ви“, в която поемат кратки, конкретни и измерими ангажименти по приоритетите, поставени от индустрията.

Бизнес и индустрия

На сцената ще застанат десетки лидери на индустриални, работодателски и браншови организации, включително представители на водещи международни и български компании, професионални асоциации, фармацевтичния и технологичния сектор, енергетиката, висшето образованиe и международни организации. Powers Summit 2025 ще събере ключови фигури от бизнеса, академичните среди и гражданския сектор, които ще формулират общите приоритети за развитие на България и ще представят практическите решения от страна на индустрията.

Формат и основни акценти

Тазгодишното издание на Powers Summit поставя фокуса върху Сигурността като стратегически приоритет за развитието на България и региона — сигурност на държавата, икономиката, технологиите, енергетиката, обществото и човешкия капитал. В рамките на форума ще бъдат обсъдени най-важните рискове и възможности пред страната, както и конкретните стъпки за гарантиране на устойчивост, конкурентоспособност и предвидимост в среда на ускорени глобални промени.

Всички позиции, дискусии и поети ангажименти се представят публично – пред медиите, пред индустриалните лидери и пред обществото. Powers Summit се отличава със своята прозрачност, реални ангажименти и проследяване на изпълнението им.

Вижте списък на някои от участниците и програмата.

Powers Summit се организира от Webit Foundation и Национална Дигитална Коалиция с подкрепата на Представителството на ЕК в България.

Достъпът е само с покана и предварителна регистрация на: www.PowerSummit.eu

Очакваме ви на 9 декември 2025 г. в София Тех Парк!