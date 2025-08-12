Потушени са 159 пожара за последното денонощие

159 пожара в страната са потушени за последното денонощие, съобщиха на сайта си от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението” (ГДПБЗН). Пожарните екипи са реагирали на 214 сигнала за произшествия.
При пожарите за изминалите 24 часа няма загинали и пострадали.
С материални щети са възникнали 27 пожара, от които девет са били в жилищни сгради. Без нанесени материални щети са 132 пожара.
Извършени са 39 спасителни дейности и помощни операции. От тях шест са били при катастрофи.
