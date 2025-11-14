Последен срок за лозарите да кандидатстват за компенсиране на разходите си за борба с вредителите

Днес е последният срок, в който производителите на винено и десертно грозде могат да кандидатстват за компенсиране на разходите си за борба с вредителите. Бюджетът на държавната помощ за 2025 г. е 5 млн. лв.
Финансовата подкрепа има за цел да компенсира част от направените от лозарите разходи по закупуване на продукти за борба с вредители по лозата. Максималният интензитет на помощта е до 100% от направените разходи, но не повече от 600 лв./ха с включен ДДС.
Признават се само разходи направени през тази година. Допустими са само препарати за растителна защита, които са описани в Национална програма от мерки за контрол на вредители по лозата, публикувана на интернет сайта на Българската агенция по безопасност на храните, а указанията за прилагане на държавната помощ могат да бъдат прочетени на сайта на фонд "Земеделие".
Приемът на заявления по схемата започна още на 24 март и днес срокът изтича. Очаква се до 10 декември ДФ "Земеделие" да изплати финансовата помощ по схемата
