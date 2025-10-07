Пороят наводни варненски улици, затвори два автоподлеза - кола закъса в ''Шипка''

OFFNews 07 октомври 2025 в 21:52 1260 0
Наводнена улица във Варна

Снимка Забелязано във Варна/Фейсбук
Наводнена улица във Варна

След силния дъжд тази вечер във Варна два от автоподлезите са временно затворени за движение, тъй като са наводнени, съобщиха от дирекцията на полицията в морската столица.

В подлеза „Шипка“ има един закъсал автомобил. Пострадали хора няма, предаде БТА.

Затруднено е движението по крайезерния път в града, както и в района на „Карантината“ в квартал „Аспарухово“.

