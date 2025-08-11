Полицията спря камион с 60 кози край пловдивско село

Животните в камиона

Днес около 16 ч. на пътя между пловдивските села Скутаре и Малък Чардак автопатрул на полицията е спрял за проверка товарен автомобил, в който се превозвали кози.

Предвид въведените временни ограничителни мерки за предотвратяване на разпространението на шарка по овцете и козите на територията на страната, полицаите сигнализирали незабавно и Областната дирекция по безопасност на храните - Пловдив.

При извършената съвместна проверка в каросерията на камиона са установени 60 кози без ушни идентификатори.

След направена справка от страна на ОДБХ-Пловдив на представените от 65-годишния шофьор и неговия 29-годишен спътник документи е установено, че за конкретните животни не е издавано ветеринарномедицинско свидетелство за транспорт.

Констатираните нарушения представляват нерегламентиран транспорт на немаркирани дребни преживни животни с неизвестен произход, заради което на шофьора е съставен акт.

За случая е уведомена Районна прокуратура – Пловдив.

