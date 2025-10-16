Полицията издирва 15-годишната Магдалина Ангелова от Шумен

По молба на близките й полицията издирва Магдалина Данчева Ангелова на 15 години от Шумен, съобщи БТА, позовавайки се на Областната дирекция на МВР в Шумен.
Момичето е в неизвестност от вчера, 15 октомври. Последно e забелязана в района на болницата в Шумен в ранните сутрешни часове.
Магдалина е висока около 180 см, с дълга до раменете кестенява коса, с кафяви очи, продълговато лице.
Гражданите, които имат информация за местонахождението ѝ, следва да подадат сигнал на телефон 112, на 054 800 588 или в близкото полицейско управление.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Бившият съпруг на певицата Сия се бори за издръжка, за да продължи с луксозния живот
Задействаха системата BG-ALERT в Царево, Елените и Свети Влас заради очаквани порои
Карлос Насар отвърна на критиките: Никога не съм бил обвързан с политически сили и личности
Карлос Насар отвърна на критиките: Никога не съм бил обвързан с политически сили и личности