Полицията издирва 15-годишната Магдалина Ангелова от Шумен

По молба на близките й полицията издирва Магдалина Данчева Ангелова на 15 години от Шумен, съобщи БТА, позовавайки се на Областната дирекция на МВР в Шумен.

Момичето е в неизвестност от вчера, 15 октомври. Последно e забелязана в района на болницата в Шумен в ранните сутрешни часове.

Магдалина е висока около 180 см, с дълга до раменете кестенява коса, с кафяви очи, продълговато лице.

Гражданите, които имат информация за местонахождението ѝ, следва да подадат сигнал на телефон 112, на 054 800 588 или в близкото полицейско управление.

