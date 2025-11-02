Почти половината нарушители на средната скорост по пътищата са чужденци

От 7 септември до 8 октомври – периодът на прилагане на секционния контрол за средна скорост – в Министерството на вътрешните работи (МВР) са постъпили 33 288 файла със заснети данни за нарушения от камерите на Националното тол управление.

Почти половината от регистрираните нарушения - 13 775- са извършени от превозни средства с чужда регистрация, посочва министърът на вътрешните работи Даниел Митов в отговор на въпрос от народния представител от "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) Божидар Божанов.

Отговорът е публикуван на сайта на парламента.

Въпросът на депутата е относно събиране на глоби от електронни фишове на чужденци.

Записите се обработват от служители на министерството със съответните правомощия, като предстои да бъдат наложени съответните глоби на нарушителите.

В момента е в ход процедура по адаптиране на автоматизираните информационни системи (АИС) на МВР и Агенция „Пътна инфраструктура“, както и синхронизиране на подзаконовата нормативна уредба, за да може правоприлагането на тези нарушения да започне ефективно. Поради тези текущи процеси, към момента не може да бъде изведена отделна статистика за приходите от глоби, издадени на чуждестранни шофьори, отбелязва Митов.

Според приетите законови промени от 7 септември забраната за превишаване на максимално допустимите скорости се прилага и за средната скорост в определен участък от пътя. Системата за контрол използва камери, монтирани в началото и края на отсечката, като „средна скорост“ е дефинирана като скоростта, с която превозно средство изминава за определено време определен участък от пътя, установена с автоматизирано техническо средство или система за секционен контрол.