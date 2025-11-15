Почина рок музикантът Иван Милев, известен като Вачо Бъндарака

Почина рок музикантът Иван Милев, по-известен като Вачо Бъндарака. Това съобщиха от Сдружение „Независими артисти, музиканти и певци" (СНАМП).

Един от „праотците на българския рокенрол“ е потеглил нагоре. Вачо Бъндърака снощи е завършил земния си път след почти 3 години борба с рака. Пионер е на родните рокбанди с брат си Димитър Милев! Димитър е големият брат, наричан още лорд Бънди, почти митична фигура за феновете на рокмузиката у нас. През 1962 година братята канят съученика на Вачо - Кирчо Маричков, и барабаниста Пепи Цанков, и така сформират „Бъндараците“. Лорд Бънди почина през 1993 година, а снощи и братчето му Вачо. Поклон пред паметта му! Името му ще се помни винаги, докато има рокаджии в тази страна!, написа във фейсбук Ники Кънчев.