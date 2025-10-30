Почина Агент Тенев

Почина журналистът и художник Иван Тенев, известен още с псевдонима Агент Тенев. Тъжната новина съобщиха от Съюза на артистите в България във Фейсбук.

"Напуснал ни е Иван Тенев. Журналист, художник и общественик с активна дейност в културния и обществен живот. Поклон и светла памет", пишат от Съюза.

Иван Тенев e роден в София на 2 септември 1951 г. Завършва българска филология в Софийския университет и „Приложна графика“ във Висшия институт за изобразително изкуство „Николай Павлович“.

От 1980 г. започва работата му като автор на текстове на поп и рок песни за някои от най-известните български изпълнители в тези жанрове и като продуцент на певците Орлин Горанов и Кристина Димитрова, която е и негова бивша съпруга.

Журналистическата си дейност Иван Тенев стартира като създател и радиоводещ на Агенция „Тенев“ през 1989 г. Агенцията започва творческата си дейност, представйки информация за хайлайфа в обзорното неделно предаване „Хоризонт за Вас“ по програма „Хоризонт“ на Българското национално радио.

През 2001 г. Агенция „Тенев“ започва едночасово шоу по Националното „Дарик радио“, а от 2008 г. рубриката се завръща в БНР.

Първите му артистични прояви са като художник – още като студент публикува карикатури. Участва в няколко национални изложби за карикатура и приложна графика и в над 60 международни представяния. През 1976 и 1977 г. печели награди на Конкурса за сатирична графика „Настрадин Ходжа“ в Турция. В поп музиката навлиза първо като художник – създава обложките на плочите на някои от най-нашумелите тогава родни звезди, вкл. Лили Иванова.

