Победителите в ''Хижа на годината 2025'': общността, която възприема планината като дом

Снощи (15.10), церемонията по награждаване събра хижари, планинари, доброволци, партньори и медии за третото издание на „Хижа на годината“ – кампанията на приключенска медия „360 градуса“ и Български туристически съюз, която превръща грижата за хижите и заслоните в обща кауза. Водещите Митко Павлов и Радина Думанян напомниха на присъстващите, че това не е просто конкурс, а платформа за споделяне, търсене на решения, подобряване на условията за туризъм, повишаване на културата в планината и доброволчество.

„Нашата мисия е чрез кампанията да показваме добрите примери, да говорим за трудностите, да търсим решения за справяне с тях, да създадем общност, която да се грижи колективно за богатствата на нашите планини“ – Полина Димитрова, организатор на кампанията

От старта на кампанията на 15 май до 15 октомври в кампанията има регистрирани 42 984 гласа, 490 000+ преглеждания на уебсайта и 3,5+ млн. преглеждания на материали в социалните мрежи на Хижа на годината.

Гласовете на планинарите в България определиха:

Победители в конкурсните категории (2025)

● Хижар за пример (SiteGround)

Победител: Димитър Вълчев, хижар на хижа „Белмекен“.

● Хижа/заслон с най-природосъобразни практики (Photomate)

Победител: хижа „Септември“ – Витоша

II място: х. „Ехо“ • III място: х. „Балканити“

● Хижа/заслон с най-добра кухня

Победител: хижа „Малка Бузлуджа (стара)“ – Стара планина

II място: х. „Камен дел“ • III място: х. „Мургаш“

● Най-чиста и спретната хижа/заслон (Karcher)

Победител: хижа „Фенера“ – Средна гора

II място: х. „Камен дел“ • III място: х. Балканити“

● Най-добър заслон (нестопанисван на място)

Победител: заслон „Страшно езеро“

II място: зсл. „Кончето“ • III място: зсл. „Велийца“

● Най-добра хижа, обслужвана с лек автомобил (Subaru)

Победител: хижа „Малка Юрта“ – Рила

II място: х. „Малка Бузлуджа – стара“ • III място: х. „Партизанска песен“

● Най-добра хижа/заслон, обслужвана с високопроходим автомобил/лифт

Победител: хижа „Мальовица“ – Рила

II място: зсл. „Спано поле“ • III място: х. „Руй“

● Най-добра хижа/заслон, обслужвана без МПС (Devin)

Победител: хижа „Иван Вазов“ – Рила

II място: зсл. „Тевно езеро“ • III място: х. „Белмекен“

Победители в грантови програми:

● „Цветни хижи и заслони“ (Оргахим): 11 одобрени обекта, които получават бои, лакове и мазилки, за да подобрят хижите - Кикиш, Пробойница, Чумерна, Грънчар, Синаница, Ехо, зсл. Тевно езеро, Балканити, Планинарска песен, Вихрен, Скакавица

● Подновяване на маркировки и облагородяване на зоната около хижата с БТС и Kaufland - Победител: х. Изгрев

● „Уютна хижа с Матраци ТЕД“ - Победител: х. Васил Левски

● „Енергиен запас за хижите с Photomate“- Победител: заслон Тевно езеро

● „Велохижите със SiteGround“ - Победители: х, Беласица, х. Карандила, х. Руй, х. Мазалат, х. Фенера

„За БТС кампанията е естествен път за комуникация със стопаните на хижи и заслони.“ – Венцислав Венев, председател на Български туристически съюз.

Зе периода между миналогодишната церемония и тази година в рамките на кампанията “Хижа на годината” бяха отчетни и всички подобрения изпълнени при хижите победители от 2024 година:

- Големият победител от миналата година х. „Македония“ инвестира в закупуване на технологии за осигуряване на енергийна независимост на хижата (батерии 15 kW, бензинов генератор, водно електрическа турбина, ретранслатор), Подобри изолацията на сградата с нова висококачествена дограма, обособи кът за изнесен офис и стартира нов сайт с нова визуална идентиченост;

- Заслон „Страшното езеро“ вече е електрифициран;

- Тридесет обекта в планината се сдобиха с аптечки по единен стандарт, за повишаване на безопасността по планинските пътеки;

- Подобрена маркировка по ключови маршрути и изграден кът за отдих пред х. Гранчар

- х. „Христо Смирненски“ получи зарядна станция за електромобили - стъпка към намаляване на локалното авто-замърсяване в планините.

- Подобряване на условията за настаняване в х. Белмекен.

За допълнителна подкрепа на хижите и заслоните-победители, бяха организирани и изпълнени 6 доброволчески акции, които направиха местата още по-уютни, а стопаните им по-усмихнати.

В обхвата на тазгодишното издание пък бях реализирани две мащабни почиствания на едрогабаритни и строителни отпадъци от и около х. „Синаница“ и х. „Бъндерица“.

Номиниращи организации в кампанията: Български планинарски съюз; Планинска спасителна служба; Асоциация на планинските водачи – Планини и Хора; Асоциация на парковете; БААТ; MTB-BG; Българска Маунтин Байк Асоциация; Българска асоциация по ски свободен и екстремен стил; Сдружение за дива природа „Балкани“; Екологично сдружение „За Земята“; Коалиция „За да остане природа в България“; видео поредица „Разказите на хижаря“.

Реализира се подкрепата на: генерален партньор: SiteGround (третa поредна година).

Основни партньори: Photomate, Subaru, Karcher, Матраци ТЕД, Пиринско, Devin минерална, Биопрограма, Оргахим, Yettel.

Пълното класиране и галерия със снимки от церемонията са вече публикувани в сайта на кампанията - huts.360mag.bg и в каналите на „Хижа на годината“ във Facebook и Instagram.