По стъпките на св. Иван Рилски. Православният поход от София до Рила

Представете си следната сцена. Селски храм на фона на залязващото слънце. В храма няколко десетки души вадят от туристическите раници спални чували, а други тихо са се наредили на няколко опашки за изповед.

Изповядват* трима свещеници и един епископ (дядо Йоан, който извървява пеша заедно с останалите поклонници разстоянието до Рилския манастир). В двора на църквата вече се виждат разпънати различни по големина и цвят палатки. Звучи детска глъч. В стария храм на с. Ярлово се чува само и единствено шепотът на изповядващите се миряни.

Сцената вероятно ви прилича на разказ за някоя християнска общност, оцеляваща във военно време.

Това е обаче е част от ежегодния поход до Рилския манастир, който се провежда в първите дни на август месец. Ръководители на поклонението от София са Ивайло Ганчев и проф. Павел Павлов. Ярлово е селото, до което поклонниците стигат от хижа Кумата всяка година на 2 август.

Преходите са дълги. В периода 1 – 6 август от 16 години насам стотици хора изминават пеш разстоянието от София до Рилския манастир.

На всяка по-голяма почивка поклонническата група спира и чете Акатист към св. Йоан Рилски – покровителя на похода.

Реалното пътуване започва от хижа Кумата на Витоша, като се минава през Черни връх. В края на деня се спи в с. Ярлово. Там местните жители ни посрещат в църквата с усмивка, грижа и два казана боб.

По време на поклонническия път ни пече слънце, вали ни дъжд, вървим през кал, през буря, през полета и гори.

Но сърцето на поклонението си остава едно: споделеност, сърдечност и грижа между хората, които накрая стават като едно семейство.

Пред гроба на св. Иван Рилски срещнах и водача на поклонниците, които тръгват от Велико Търново на 1 юли – Паскал Пиперков и пеша достигат до Рилския манастир за малко повече от месец.

Двата поклоннически похода – от София и от Търново се събират заедно за молитва към св. Иван Рилски пред гроба на покровителя на българския народ.

Поклонението завършва с тържествена Литургия за празника Преображение Господне (6 август) в Рилската обител.

*Изповедта е едно от Тайнствата в православната църква.