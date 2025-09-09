Плащат пенсиите от днес

Изплащането на пенсиите през септември т.г. чрез „Български пощи“ започва днес и ще завърши на 23 септември. Преводите на сумите за септемврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, също ще бъдат извършени на 9 септември.

Според Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж пощенските станции изплащат пенсиите и добавките към тях в периода от 7-о до 20-о число на месеца, за който се отнасят. Когато тези две дати са неработни дни, какъвто е случаят през този месец, изплащането започва и завърша на първите работни дни след тях. Изплащането ще се извърши съобразно изготвен график, който ще бъде обявен във всяка една пощенска станция.

Преводите на сумите за септемврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 9 септември 2025 г.

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 15 септември.