Планинската спасителна служба съветва да избягваме разходки в планините

Лоши ще бъдат условията за туризъм в планините през почивните дни. От Планинската спасителна служба съветват да избягвате този уикенд разходките по високи склонове, особено ако не сте подготвени за това, предаде БНТ.
Месеците октомври, ноември и първата седмица на декември планината крие най-много рискове, предупреждават от Планинската спасителна служба (ПСС) към БЧК. Причините са често променливото време, ниските температури и недобрата подготовка на туристите в този преходен период преди зимния сезон.
"Времето по прогноза го дават доста лошо, има силни снеговалежи по високата част на планината, дъжд по-ниското, бурни ветрове", заяви Александър Весков – председател на УС на ПСС към БЧК.
Въпреки прогнозите за лошо време, туристи в планините има. Мартин – турист от Австрия, заяви пред националната телевизия:
„Не, не мисля, че е опасно в момента, стига да знаеш какво правиш. Времето е лошо, има доста сняг високо в планината, но ако следиш маршрутите няма да има проблем. Въпреки времето правя разходки в Пирин и няма проблем, много е приятно дори.“
"Моят съвет към тези хора е – бъдете предпазливи, стойте близо до хижите и до маркираните пътеки, не предприемайте маршрути във високата част на планината", допълни Весков.
Все по-често от ПСС реагират на сигнали за туристи в тежко състояние заради сърдечни проблеми. Затова и кардиолози съветват хората, които имат проблеми със сърцето, да са много внимателни, когато са на висока надморска височина.
