Photopavilion става част от семейството на Ozone

На 15 октомври 2025 г. отвори врати Ozone Pro – специализиран магазин, посветен на създателите на съдържание и ценителите на професионална техника. С новата си, по-добра локация на бул. „Васил Левски“ № 35 в София, Ozone Pro предлага по-голям и по-комфортен търговски обект и още по-голямо разнообразие от продукти. Магазинът е създаден за всички, които творят, споделят и вдъхновяват – от автори на подкасти и влогъри, през фотографи и видеооператори, до гейминг стриймъри и инфлуенсъри.

Техника за всеки

Ozone Pro предлага богато разнообразие от техника, като категориите обхващат пълния набор от продукти, необходими за професионално и качествено завършено съдържание.

Фото и видео – фотоапарати и обективи от водещи марки като Nikon, Sony, Fujifilm, Leica, Sigma, Viltrox, Tamron, видеокамери, моментни фотоапарати; дронове и екшън камери от DJI и GoPro за спиращи дъха кадри; нови модели телефони, лаптопи и монитори от Apple; богато разнообразие от аудио продукти – микрофони, слушалки, пултове и смесители; както и оптика и аксесоари, включително бинокли и разнообразни допълнения за фото и видеозаснемане.

Техника по всяко време

С откриването на Ozone Pro, Ozone разкри и нов pick-up point на Ozone.bg, който улеснява клиентите в получаването на онлайн поръчки директно от локацията на бул. „Васил Левски“ № 35.

Магазинът отвори с поредица от специални предложения, нови партньорства и ексклузивни отстъпки. По случай откриването Ozone организира и томбола за всички клиенти на Ozone Pro. Всеки, който закупи продукт на стойност над 50 лв. в периода до 15.11, може да участва в томбола и да спечели продукт от Sony – фотоапарат Sony ZV-E10 II с обектив 16-50mm II, както и безжични слушалки Sony WH-ULT Wear ANC в различни цветове. Тегленето ще се проведе след края на промоционалния период, а наградите ще бъдат предоставени на място в магазина.

За Ozone:

Ozone е един от най-големите и бързоразвиващи се магазини за електронна търговия в България. Ozone.bg е създаден през 2008 г. като онлайн магазин, специализиран в продажбата на видеоигри и гейминг аксесоари. С годините сайтът се разраства и през 2013 г. към портфолиото се добавят допълнителни продуктови групи като книги, пъзели, мърчандайз, играчки, аудио техника и електроника. Настоящото портфолио на компанията включва: Ozone.bg, Baby.bg и международните уебсайтове в Румъния, Гърция и Хърватия, както и физическите магазини Ozone Games, Ozone Live, Ozone Pro, и издателствата Artline Studios, Ozone Books, Архонт-О, бранда за пъзели и настолни игри Black Sea, както и поредицата настолни игри Криминист.