PayTax и CopyVibes с повод за гордост на Brand Building Awards

Основателката на PayTax получи признание в категория „Финанси и счетоводство“, а сред хората, с които сподели успеха си, беше и Станислава Симидчийска, съосновател на маркетинг агенция CopyVibes.

Зоя Маврова от PayTax беше отличена на церемонията Brand Building Awards 2026, организирана от Brand Talks. Събитието се проведе на 11 ноември в JoyStation в София и събра представители на бизнеса, предприемачи и професионалисти, които развиват разпознаваеми брандове в различни индустрии.

Зоя Маврова получи награда в категория „Финанси и счетоводство“ - признание за нейната професионална експертиза, последователност и усилия за изграждането на силен бранд в сфера, която традиционно се свързва с по-консервативни форми на комуникация.

Един от емоционалните моменти на вечерта настъпи, когато Маврова покани на сцената и Станислава Симидчийска, съосновател на дигиталната маркетинг агенция CopyVibes, за да споделят радостта от отличието.

Зад успешното позициониране на PayTax в социалните мрежи стои съвместната работа със CopyVibes, чийто екип разработва стратегията и видео съдържанието за дигиталните канали на компанията. Основната цел на партньорството е да представи сложните финансови и счетоводни теми по достъпен, разбираем и ангажиращ начин, като едновременно с това утвърждава Зоя Маврова като разпознаваем експерт в своята област.

Чрез последователна комуникация, внимателно подбрани теми и видео формати, съобразени с интересите на аудиторията, партньорството постига отлични резултати и показва, че експертното съдържание може да бъде едновременно полезно, интересно и ефективно за развитието на един бизнес.

Отличието на Brand Building Awards е преди всичко признание за професионалните качества и предприемаческата визия на Зоя Маврова. За екипа на CopyVibes то носи и допълнително удовлетворение от възможността да допринася за изграждането на нейния личен бранд и дигиталното присъствие на PayTax.

Успехът е пример за значението на стратегическата комуникация в съвременната бизнес среда, в която доверието, автентичността и личното присъствие на експертите играят все по-важна роля.

За CopyVibes

CopyVibes е българска агенция за дигитален маркетинг, специализирана в създаването на съдържание, видео маркетинг, управление на социални мрежи и изграждане на комуникационни стратегии. Агенцията работи с компании и професионалисти от различни индустрии, като им помага да развиват своята разпознаваемост и да изграждат устойчиви отношения с аудиторията си.

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