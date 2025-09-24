''Пътешествие към светлата страна'': 16-ата Вечер на добродетелите събира сърца и надежда за най-уязвимите деца

Всяка усмивка, всяка дребна победа на дете в риск е резултат от грижа, която обществото избира да даде навреме. Тази година на 13 октомври, в Sofia Event Center, фондация „За Нашите Деца“ ще проведе 16-ата „Вечер на добродетелите“, събирайки лидери, културни и обществени личности, дипломати и бизнес представители в едно голямо „пътешествие към светлата страна“.

Мотото на вечерта – „Пътешествие към светлата страна“ – символизира обещанието, че всяко дете заслужава да бъде видяно, чуто и подкрепено. Именно навременната помощ превръща „невидимите“ деца в уверени личности, готови да следват мечтите си. През 2026 г. фондацията цели да достигне над 4000 деца и семейства, осигурявайки им ранна грижа, образование и стабилна семейна среда чрез двата Комплекса за ранно детско развитие в София и Пловдив, както и чрез изнесени услуги в по-малки населени места.

Водещи на вечерта са актрисите Рая Пеева, носителка на наградата „Икар“, и Боряна Братоева – две ярки и харизматични личности, които ще превърнат всяка част от вечерта в живо и запомнящо се преживяване, водейки гостите през емоциите и смисъла на събитието.

Артистичната програма започва с Тайният оркестър - камерна формация от млади музиканти, лауреати на национални и международни конкурси, а съвсем скоро ще бъдат обявени редица популярни изпълнители, които ще внесат допълнителна магия и вдъхновение във вечерта.

Творчески добродеятели на събитието са Димитър Коцев-Шошо и Иван Ангелов, които чрез своя артистичен принос ще подсилят посланието за човещина, грижа и общност.

Кулминацията на вечерта – благотворителният търг с водещ Игор Марковски – ще бъде възможност гостите да наддават за уникални предмети и преживявания: антични пътеписи за България на Феликс Каниц, картина на Васил Василев – Зуека, селекция от творби на български автори от колекцията на FindArt, преживявания и предмети от Обединеното кралство, Китайската народна република, Кралство Мароко и Република Турция, кулинарни дегустации и пътувания до близки и далечни дестинации, тенис предмет и преживяване с Александър Василев, ретро тениска на Димитър Пенев с подпис, както и предмети на спортни легенди като Рони О’Съливан.

Вечерта се организира с подкрепата на генералния спонсор Дънди Прешъс Металс Челопеч, генерален партньор Special Events Group, домакин Sofia Event Center, както и със спонсорите EOS Матрикс, Interlogistics Holding, Ipsos, Reynaers Aluminium и Compass Invest. Събитието се осъществява в партньорство с Red Devil, Метро, The Smarts, Shoot, Arlet Stars, Diana’s Angels, J Point, Proface и XS Artists, а медиите, които подкрепят каузата, са Нова Броудкастинг Груп, Българско национално радио, Българска национална телевизия, Българска телеграфна агенция и OFFNews.

От създаването си през 1992 г. фондацията е подкрепила над 30 000 деца и семейства в риск. Екипът от психолози, социални работници, рехабилитатори, логопеди и педагози създава среда, в която децата могат да развият пълния си потенциал и да започнат своето собствено пътешествие към светлата страна.

100% от набраните средства ще бъдат инвестирани в програмите на фондацията, които ще подкрепят развитието, грижата и стабилността на децата през 2026 г.