Парите от синя и зелена зона ще се делят между ЦГМ, СО и районните администрации

Част от приходите, събрани от такси за платено паркиране, да бъдат насочвани към Столичната община и районните администрации, в които действат синя и зелена зона. Идеята е средствата да се използват за подобряване на инфраструктурата в кварталите, където има платено паркиране, съобщи шефът на СОС Цветомир Петров.

Сега приходите от синя и зелена зона в Центъра за градска мобилност.

Досега в ЦГМ оставаха 100% от тези пари и те потъваха за субсидиране на градския транспорт на София. Когато някой говори за реформи - за мен това е истинска реформа, според Симеон Ставрев, общински съветник от ПП-ДБ.

Заместник-кметът по транспорт Виктор Чаушев обясни, че се очаква приходите от синя и зелена зона да нараснат, а част от тях ще се използват за подобряване на инфраструктурата в съответните райони. По думите му средствата ще се влагат в ремонти на паркинги, асфалтиране на улици, изграждане на тротоари и улично осветление. Идеята е хората реално да виждат резултата от парите, които плащат за паркиране, посочи Чаушев.

Зам.-кметът обясни, че са изготвени ясни правила как ще се разходват средствата – районните администрации и голямата община ще предлагат проекти, които ще се одобряват с доклад до СОС. Ще се изготвя и ежегоден отчет за реализираните дейности.

Общинският съветник Бойко Димитров подчерта, че с новата програма се прекратява практиката приходите от паркиране да не се виждат като инвестиции по места. „От 2005 г., когато е въведено платеното паркиране, хората не виждат резултат от парите, които плащат. Сега част от средствата ще остават в районите, друга част ще се управлява от кмета на Столичната община, а трета – от ЦГМ“, каза Димитров.

Очаква се докладът да бъде внесен за разглеждане на предстоящото заседание на СОС на 13 ноември.