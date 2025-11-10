Парите от синя и зелена зона ще се делят между ЦГМ, СО и районните администрации

Част от приходите, събрани от такси за платено паркиране, да бъдат насочвани към Столичната община и районните администрации, в които действат синя и зелена зона. Идеята е средствата да се използват за подобряване на инфраструктурата в кварталите, където има платено паркиране, съобщи шефът на СОС Цветомир Петров.
Сега приходите от синя и зелена зона в Центъра за градска мобилност.
Досега в ЦГМ оставаха 100% от тези пари и те потъваха за субсидиране на градския транспорт на София. Когато някой говори за реформи - за мен това е истинска реформа, според Симеон Ставрев, общински съветник от ПП-ДБ.
Заместник-кметът по транспорт Виктор Чаушев обясни, че се очаква приходите от синя и зелена зона да нараснат, а част от тях ще се използват за подобряване на инфраструктурата в съответните райони. По думите му средствата ще се влагат в ремонти на паркинги, асфалтиране на улици, изграждане на тротоари и улично осветление. Идеята е хората реално да виждат резултата от парите, които плащат за паркиране, посочи Чаушев.
Зам.-кметът обясни, че са изготвени ясни правила как ще се разходват средствата – районните администрации и голямата община ще предлагат проекти, които ще се одобряват с доклад до СОС. Ще се изготвя и ежегоден отчет за реализираните дейности.
Общинският съветник Бойко Димитров подчерта, че с новата програма се прекратява практиката приходите от паркиране да не се виждат като инвестиции по места. „От 2005 г., когато е въведено платеното паркиране, хората не виждат резултат от парите, които плащат. Сега част от средствата ще остават в районите, друга част ще се управлява от кмета на Столичната община, а трета – от ЦГМ“, каза Димитров.
Очаква се докладът да бъде внесен за разглеждане на предстоящото заседание на СОС на 13 ноември.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
"Мълчанието за мен вече е непоносимо." Пенсиониран федерален съдия за заплахата към демокрацията
Лекар умишлено прегази куче в София
36 години по-късно отново има стена
"Мълчанието за мен вече е непоносимо." Пенсиониран федерален съдия за заплахата към демокрацията