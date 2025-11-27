Паметник на дядо Добри в парк Гео Милев, на Стоян Омарчевски - в Борисовата градина

Снимка БНТ

В столичния парк „Гео Милев“ ще бъде поставен паметник на дядо Добри като символ на доброто, решиха общинските съветници в СОС. 

Предложението беше одобрено с 36 гласа „за“. Паметникът е дело на скулптора Красимир Митов и архитект Димитър Бакалов. Надписът гласи: 

Дядо Добри

Добри Добрев (1914 - 2018)

Всеотдаен дарител на много църкви и храмове в България

С друго решение, местният парламент даде зелена светлина и пред поставянето на бюст-паметни в Борисовата градина на Стоян Омарчевски. Инициативата на директора на Сатиричния театър Калин Сърменов бе подкрепена с мнозинство от 31 гласа от общинските съветници. 

Заслугите на Стоян Омарчевскu /1885 - 1941/ към българската култура и политика като министър на народното просвещение в правителството на Стамболийски са Значителни. Той е истински реформатор в областта на образованието - въвежда задължителното основно образование и реформира средното образование, строи близо 1200 нови училища в България, особено в малките селища, освобождава от данък издаването на детска литература, обявява 1 ноември за Ден на българските будители, внася законопроекта за поставяне на бюстове на заслужили българи в централната алея на Борисовата градина, има личен принос за откриване на четири нови факултета на Софийския университет, негова е и заслугата за създаването на достъпни народни библиотеки и на Българския археологически институт, както и на Художествената и на Музикалната академия, пишат вносителите на доклада.

