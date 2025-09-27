Овощари още чакат компенсации от държавата за измръзналите дръвчета през пролетта. През април студовете унищожиха почти 100% праскови, череши и кайсии.

Земеделците обаче все още не са получили обещаните помощи, съобщава бТВ.

"Обработвам 160 декара праскови, кайсии и сливи. При нас беше тотална щета, не получихме нищо. Чакаме втория транш, който още не е започнал, бяха ни обещали, че ще започне в началото на септември", казва Темелков, земеделец.

Друг овощар Николай Котов, разказва, че обработва около 150 декара овошки, а щетите са почти 100%.

"На първия транш държавата помогна дотолкова, доколкото ни отряза една част от площите", посочи Николай Котов.

Друг земеделец споделя, че от първия транш не е получил получил все още нищо.

"Надяваме се поне да покрием разходите", допълва той.

Производителите обмислят протестни действия.