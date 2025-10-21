Отварят за граждани още 30 дка от парка на Военна академия

21 октомври 2025
Още 30 дка от парка на Военна академия ще бъдат достъпни за столичани, съобщи кметът Васил Терзиев във фейсбук. 

Подписах споразумение с Военната академия „Г. С. Раковски“, с което още 30 декара от парка, след като бъдат благоустроени, ще бъдат отворени за гражданите. Така ще има общо 90 декара зеленина в сърцето на града – за разходки, спокойствие и време с близките, пише Терзиев. И подчерта - място с история, проектирано от Фридрих Грюнангер, създател на някои от най-знаковите сгради в София, паркът е част от културната памет на града.

Гражданите продължават да имат достъп до близо 60 декара от парка: 
⏰ през лятото – от 07:30 до 20:30 ч.
⏰ през зимата – от 09:00 до 17:00 ч.

Споразумението надгражда партньорството между Столичната община и Военната академия – не само заради парка, а и с общи усилия в: образованието и стажантските програми за студенти; културни и младежки инициативи и проекти в областта на културата, спорта, сигурността и обществения живот. 

Благодаря на генерал-майор Стойко Прокопиев и на екипа на Академията за откритото партньорство и уважението. Когато институциите работят заедно, печелят гражданите – а това е смисълът на всяко управление, пише още кметът. 

