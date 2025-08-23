Отново задръствания в Кресненското дефиле

Интензивен е трафикът към Гърция още от сутринта. Към 10 ч. започнаха задръстванията в Кресненското дефиле, предаде БНТ.
Преминаването през 16-километровия участък към град Кресна отнема около час.
Пътуващи съобщават, че колоната започва от дефилето в посока "Кулата", а в посока София е спокойно.
Полицейското присъствие от Благоевград до Кресна е засилено. Екипите са оборудвани с мобилни камери за следене на скоростта.
Традиционно в края на магистрала "Струма" при Симитли е организирано реверсивно движение – пуснати са две ленти към Кулата и една в посока София.
Ремонтни дейности са в ход по магистрала "Струма". Дейностите ще бъдат извършвани от днес до 29 август между 6:30 и 16:00 часа 12-километровия периметър в област Перник. Поетапно ще се работи в аварийните ленти и в двете посоки на магистралата, като ще се почистват облицовани окопи и шахти.
