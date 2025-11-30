Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино

Кметът на община Ардино Изет Шабан отмени частичното бедствено положение, съобщи БНР. То беше въведено на 28 ноември заради проливните дъждове от 27 и 28 ноември.
Мярката обхващаше шест населени места – Русалско, Любино, Латинка, Аврамово, Песнопой и Сполука.
Причина за обявяването на частичното бедствено положение беше заливането на железобетонния мост над река Арда в района на село Китница – единствената пътна връзка към тези населени места.
След спадане на нивото на водата преминаването през моста вече е възможно и достъпът до селата е напълно възстановен.
Мостът е част от републиканската пътна мрежа и има ключово значение за свързаността на хората в района.
