Откриват галерия в памет на загиналата 12-годишна Сияна

Галерия, в памет на 12-годишната Сияна, ще бъде открита от семейството ѝ днес, предаде Нова ТВ.

Датата е избрана символично – именно на рождения ѝ ден.

Галерията се намира в кв. „Лозенец” в София на ул. „Червена стена” 2. Първата изложба ще бъде от нейни скици, рисувани с моливи.

Бащата на Сияна – Николай Попов, споделя, че желанието му е мястото да насърчава детското творчество. Там талантливи деца и художници ще могат безплатно да излагат своите творби, а приходите от продажбите ще бъдат дарявани на пострадали при катастрофи деца или такива в неравностойно положение.

„Тя беше арт дете, не играеше с играчки – нейните занимания бяха свързани с изкуството. Тази галерия е нейна мечта, която сбъднахме след като си отиде“, разказва още бащата на Сияна. Той допълва, че преди смъртта си Сияна е изплела гривни, от чиито продажби е събрала 2000 лева за благотворителност – жест, който баща ѝ е изпълнил от нейно име.

Галерията ще бъде отворена до края на декември, а след това пространтсвото ще бъде отдадено безвъзмездно на други автори.

Дванайсетгодишната Сияна Попова загина при пътен инцидент на 31 март тази година в участък от пътя Бяла – Ботевград. Катастрофата стана между тежкотоварен камион, управляван от обвиняемия по делото и лек автомобил, зад волана на който е бил дядото на детето.