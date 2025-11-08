Откриха изчезналата Стефани: Отишла при роднини в Железница

Откриха 20-годишната жена, изчезнала на Витоша, съобщиха от Планинската спасителна служба.
Стефани е намерена в Железница при роднини, слязла е сама от планината, предаде Нова телевизия.
Стефани беше в неизвестност от 6 ноември, 17 часа. Тогава за последно бе видяна в района на резиденция "Бояна", а около 40 минути по-късно и около Боянския водопад.
По-рано днес стана ясно, че камера близо до хижа "Алеко" е заснела 20-годишното момиче. Екипите на БЧК и ПСС се насочиха към района.
Тя е била открита около Железница, слязла е сама от планината и вече е при семейството си, потвърди националната телевизия.
08.11 2025 в 21:24
08.11 2025 в 21:22
08.11 2025 в 20:44
Здрава да е девойката! Другото ще се оправи!
