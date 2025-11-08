Откриха изчезналата Стефани: Отишла при роднини в Железница

OFFNews 08 ноември 2025 в 20:10 7239 3
20-годишното момиче бе неоткриваемо от 6 ноември

Снимка Фейсбук
Откриха 20-годишната жена, изчезнала на Витоша, съобщиха от Планинската спасителна служба.

Стефани е намерена в Железница при роднини, слязла е сама от планината, предаде Нова телевизия.

Стефани беше в неизвестност от 6 ноември, 17 часа. Тогава за последно бе видяна в района на резиденция "Бояна", а около 40 минути по-късно и около Боянския водопад.

По-рано днес стана ясно, че камера близо до хижа "Алеко" е заснела 20-годишното момиче. Екипите на БЧК и ПСС се насочиха към района.

Тя е била открита около Железница, слязла е сама от планината и вече е при семейството си, потвърди националната телевизия.

    1105

    3

    781000

    08.11 2025 в 21:24

    -0
    +3
    Да е жива и здрава. Изгубила е баща си на 17 години...

    500

    2

    Незначителен червей

    08.11 2025 в 21:22

    -0
    +9
    Чудесна новина. Да е жива и здрава!

    20429

    1

    случайно прочетох

    08.11 2025 в 20:44

    -0
    +9
    Благодаря за новината!
    Здрава да е девойката! Другото ще се оправи!
     
