Отиде си колегата фоторепортер Георги Цветков-Гошоре

OFFNews 25 август 2025 в 20:02 560 0
Георги Цветков

Снимка Фейсбук страница на фотожурналистите
Георги Цветков-Гошоре

Почина фотографът Георги Цветков-Гошоре.

Това става ясно от публикации в социалните мрежи.

"С голяма мъка съобщаваме, че фотожурналистът Георги Цветков - Гошоре си е отишъл от този свят днес. Гошоре беше една от емблемите в професията! Отразявал значимите събития от 70-те г. на м. в. през прехода до най-новата ни история. Снимките му са на челните страници на в. "Труд" повече от 33 г. Член на СБЖ, с десетки международни и национални награди за фотожурналистика и художествена фотография. Дълбоки съболезнования на роднините и близките му!, написаха от Клуб на фоторепортерите - Pressphoto club във фейсбук страницата си.

OFFNews изказва съболезнования на близките му.

Почивай в мир, Гошоре!

