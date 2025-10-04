От утре пускат новия участък от АМ ''Хемус'' между ''Боаза'' и ''Дерманци''

Утре (5 октомври), около 8 ч. ще пуснат движението по новия 10 км участък от АМ „Хемус" между пътните възли „Боаза" и „Дерманци" за превозните средства до 12 тона, съобщават от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура'' (АПИ).

Новото трасе започва при 88-ия километър от п.в. „Боаза“ и достига до пресичането с път III-307 Луковит – Угърчин, включително пътния възел „Дерманци“. Чрез тези два възела се осъществява връзка с републиканската пътна мрежа.

В момента е в напреднал етап изграждането на връзка при 103-ия километър, която ще свързва новия участък от магистралата с път III-307.

Чрез тази връзка ще преминава трафикът до окончателното завършване и откриване на следващия участък от АМ „Хемус“. Очаква се отсечката от пътния възел „Дерманци“ до етапната връзка при 103-ти километър да е готова следващия месец.

Снимка: АПИ