От класната стая до технологичните върхове - '' ТЕХНОСТАРТ Мотиватор'' 2025

На 15 октомври 2025 г. (сряда), от 17:00 ч. в зала Аула на Икономически университет - Варна, ще се проведе четвъртото издание на събитието „ТЕХНОСТАРТ Мотиватор“, което ще събере гимназисти, студенти и преподаватели с представители на водещи компании от региона.

Инициативата се организира от ИКТ Клъстер - Варна, в партньорство с БАСКОМ (Българска асоциация на софтуерните компании) и AIBEST (Association for Innovation, Business Excellence, Services and Technology), с финансовата подкрепа на Община Варна и със съдействието на РУО - Варна.

Настаняването започва от 16:30 ч., а входът е свободен след предварителна регистрация: https://forms.gle/UHhqDx7WJF55kDBQA

Цел на събитието

„ТЕХНОСТАРТ Мотиватор“ си поставя за цел да вдъхнови младите хора да открият своя професионален път в света на информационните и комуникационни технологии. Събитието предоставя уникална възможност за среща между ученици, студенти и преподаватели от една страна, и водещи представители на технологичната индустрия - от друга.

Презентациите и дискусиите ще предложат реални примери от професионалния живот, истории на успеха и полезни съвети за бъдещо кариерно развитие. Предходните издания на инициативата предизвикаха изключителен интерес и висока оценка от участниците.

Какво да очакват участниците

На сцената ще застанат завладяващи личности, представители на различни сфери:

Йоанна Димова, Pontica Solutions

Тема: „Кариера без граници в света на fintech“

Галин Стефанов, VarnaPreneurs

Тема: „Това, което никой не ми каза, когато бях на 17”

Елина Йорданова, ученичка от МГ „Д-р Петър Берон", Варна

Тема: „Смелостта да започнеш, преди да си готов“

Пресиян Теодосиев, Kinetik Automotive

Тема: „Когато STEM срещне Формула 1: Иновации в образованието извън рамките на класната стая“

Симон Радански, студент в УНСС

Тема: „От класната стая до стартъп сцената“4

Тази година участие ще вземат двама млади лектори - Елина и Симон, които тепърва ще поемат по своя професионален път. Те ще споделят откровено за своите страхове, надежди и първи стъпки в света на технологиите и предприемачеството - един поглед към бъдещето през техните очи.

Водещ на събитието ще бъде Радослав Дечев, ученик в 12. клас на МГ “Д-р Петър Берон”, съосновател на FutureMakers и на стартъп компанията Koren.

Програмата включва интригуващи презентации, дискусии и възможност за въпроси от публиката към гост-лекторите. Целта е младите хора да си тръгнат с нови знания, с мотивация и с увереност, че тяхното бъдеще може да се развие именно в ИТ сектора.

За организаторите

ИКТ Клъстер - Варна обединява организации и експерти, споделящи идеята за развитие на Варна като естествен хъб на информационните технологии и иновациите в черноморския регион и допринасящи с финансови средства, лично време и усилия в постигането на тази цел.

БАСКОМ обединява български и международни софтуерни компании, които формират облика на ИТ индустрията на национално и световно ниво чрез безкомпромисно качество на услугите, значим професионален опит и надеждност като професионални бизнес партньори.

AIBEST (Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии) има за цел да подобри бизнес средата и същевременно да допринесе за подобряване на качеството на образованието и създаване на икономика, ориентирана към знанието.