От днес пускат поетапно парното в София

"Топлофикация София" започва поетапното пускане на парното в София.
Абонатите, които имат желание за по-късно пускане на отоплението, следва да подадат официално заявление в клиентски център на дружеството.
То трябва да бъде придружено с протокол от решение на Общо събрание на етажната собственост.
От "Топлофикация София" напомнят, че е важно клиентите да приключат всички ремонти по вътрешните инсталации и да ги запълнят, ако са източени.
Отоплението няма да бъде включено в сградите, в които вътрешната отоплителна инсталация не е запълнен
