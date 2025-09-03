От 6 септември камерите започват да засичат средна скорост

OFFNews 03 септември 2025 в 15:26 1772 2
Проф. Олег Асенов

Снимка Екранна снимка
Проф. Олег Асенов, директор на Националното тол управление

В 12 часа на 6 септември пътните камери официално ще започнат да измерват средната скорост, обяви днес директорът на Националното тол управление проф. Олег Асенов.

Наблюдавани ще бъдат 22 пътни отсечки - всички магистрали, както и пътища, в които има висока концентрация на произшествия.

По график до края на годината контролът ще обхване общо 1200 км пътища.

На сайта на тол управлението са описани всички отсечки, в които камерите ще засичат средната скорост.

Около 15 октомври се очаква старт и на контрол за претоварване на камионите. Дотогава ние ще използваме времето максимален брой участъци с точките за контрол да бъдат калибрирани", каза проф. Асенов.

    Блейк7

    03.09 2025 в 17:01

    Само Чък Норис може да намери сайта на ТОЛ управлението със страницата, където са описани отсечките за измерване на средна скорост.

    SpartakSofia

    03.09 2025 в 16:05

    Моля, дайте линк към сайта на ТОЛ управлението, където са описани всички отсечки, че аз не виждам такова нещо там...
     
