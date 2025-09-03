От 6 септември камерите започват да засичат средна скорост

В 12 часа на 6 септември пътните камери официално ще започнат да измерват средната скорост, обяви днес директорът на Националното тол управление проф. Олег Асенов.
Наблюдавани ще бъдат 22 пътни отсечки - всички магистрали, както и пътища, в които има висока концентрация на произшествия.
По график до края на годината контролът ще обхване общо 1200 км пътища.
На сайта на тол управлението са описани всички отсечки, в които камерите ще засичат средната скорост.
Около 15 октомври се очаква старт и на контрол за претоварване на камионите. Дотогава ние ще използваме времето максимален брой участъци с точките за контрол да бъдат калибрирани", каза проф. Асенов.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
4010
2
03.09 2025 в 17:01
10956
1
03.09 2025 в 16:05
Какви оръжия показа Китай на грандиозния си парад
Протестиращи опитаха да нахлуят в сградата на НС, полицията ги спря
Асен Василев за брифинга с Фон дер Лайен: Борисов недопустимо избута премиера като фигурант
Според ПП-ДБ ГЕРБ са се превърнали в посредствена пиар агенция на ''Новото начало''
Зафиров се похвали, че разговорял с президента Си Дзинпин в Китай
Пеевски: Няма да позволя никой да тресе страната