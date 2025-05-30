От 2 юни започват ремонти на магистрала ''Струма'' край София и Кюстеднил

От 2 юни ще се извършват ремонтни дейности в участъци на АМ „Струма" на територията на областите София и Кюстендил, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

От 8 ч. на 2 юни /понеделник/ до 8 ч. на 4 юни /сряда/ в 400-метрова отсечка при 2-ри км, в посока Благоевград, трафикът ще преминава в изпреварващата лента. Затворени за движение ще са аварийната и активната лента в района на бензиностанции ОМВ „Суходол" и „Кристал", в които ще се извършва изкърпване на настилката.

От 8 ч. на 2 юни до 8 ч. на 4 юни движението в отсечката от 4-ти до 5-ти км, в посока Благоевград, ще преминава по връзките София - Мало Бучино и Мало Бучино - Кулата на пътен възел „Мало Бучино". Трафикът в активната, изпреварващата и аварийната ленти ще бъде ограничен за ремонти на пътната настилка.

От 2 юни за ремонт на фуги ще се въведе временна организация на движението при 78-ми км на АМ „Струма" в област Кюстендил.

На 2 юни, от 9 ч. до 20 ч., преминаването при 78-ми км на магистралата в посока София ще се извършва само в изпреварващата лента, поради ремонтни дейности в активната и аварийната лента.

На 3 юни, от 9 ч. до 20 ч., трафикът при 78-ми км в посока Благоевград ще се осъществява само в изпреварващата лента, тъй като ще се работи в активната и аварийната.

На 4 юни, от 9 ч. до 20 ч., движението при 78-ми км в посока Благоевград ще е само в аварийната лента. Ограничени за преминаване ще са активната и изпреварващата лента.