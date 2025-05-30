От 1 юни електронни трудови книжки, но пазете хартиената до пенсия

От 1 юни единни електронни записи заменят трудовата книжка, припомня Националният осигурителен институт (НОИ).
От тази дата трудовата книжка на хартиен носител ще бъдат заменени от единни електронни трудови записи за работниците и служителите като част от Регистъра на заетостта, администриран от Националната агенция за приходите. Данните за трудовото правоотношение занапред ще се въвеждат и съхраняват само в електронен вид.
Трудовите книжки, издадени и водени преди 1 юни 2025 г., обаче продължават да бъдат официални удостоверителни документи за вписаните в тях обстоятелства, свързани с трудовата дейност на работника или служителя.
Националният осигурителен институт (НОИ) препоръчва осигурените лица да съхраняват всичките си трудови книжки до приключване на трудовата им дейност и пенсионирането им, тъй като същите могат да бъдат използвани за удостоверяване на осигурителните периоди, записани в тях.
Законодателно е предвидено в срок до 1 юни 2026 г. работодателите да оформят трудовите книжки, като запишат с цифри и думи и заверят с подписи и печат продължителността на стажа, положен при тях от всяко лице, след което да върнат документите на работника или служителя.
30.05 2025
30.05 2025
