Още дъжд и силен вятър, до 22° край морето

OFFNews 20 ноември 2025 в 06:14 400 0

Снимка БГНЕС/архив

Облачното време и дъждът продължават и днес, валежите ще са по-значителни в Югозападна България, както и в крайните южни райони на Източните Родопи. Жълт код за силен вятър е обявен в София, част от Централна България и по Черноморието. 

Максималните температури ще са предимно между 10° и 15°, в Южна България и местата с южен вятър до около 20°-22°, в София около 18 градуса, според прогнозата на НИМХ. 

В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, по-значителни по количество в масивите в Югозападна Българи и в централните и източните райони от Стара планина. Над 2000-2200 метра дъждът ще преминава в сняг. Ще продължи да духа силен, по високите върхове и открити части и бурен югозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 12°, а на 2000 метра - около 6 градуса. 

Облаци ще има и край морето, ще вали до обяд. По южното крайбрежие ще духа умерен до силен вятър от югозапад. Термометрите на брега ще варират от 15°-16° по Северното Черноморие до 21-22° на юг. Сред вълните от 3-4 бала температурата ще е 15°-16 градуса. 

През следващите дни времето ще остане доста динамично. Температурите ще са в широки граници, минималните ще са от 6°-7° в северозападните райони до 15°-16° в югоизточните, а максималните от 10°-12° на места в Западна България до 20°-22° в Източна. В петък и събота ще има по-значителни временни разкъсвания и намаления на облачността. Валежите ще са по-малко като количество и на по-малко места. 

