Olympus вдъхновява учениците да опознаят света на емоциите чрез нова образователна игра

Последни данни на Национална мрежа за децата сочат, че всяко трето дете е било подложено на унижение или обиди в училище, а в 90% от случаите извършителите са именно деца. Тревожната тенденция показва, че новото поколение трудно разпознава и изразява емоциите си. Осъзнавайки нуждата от изграждане на една по-подкрепяща среда за българските ученици, Olympus за втора поредна година продължава своята кампания “Сила за новото поколение”. Ако през 2024 г. централната тема бе насилието сред децата, продължението се насочва към същността на проблема – а именно необходимостта от разпознаване на собствените емоции, реакции и преценки.

Инициативата на Olympus се разгръща в новата образователна игра “Магическо училище: Тайната сила на новото поколение” – вълшебен пътеводител из света на емоциите, който учи децата да разпознават и изразяват чувствата си по здравословен начин. Играта е разработена с помощта на детски психолози и цели по увлекателен начин да представи на учениците различни случки от училищния живот, водейки ги на приключение из приказния свят на Чудливковците. Всеки от чудатите герои олицетворява различна емоция – гняв, страх, тъга, срам, радост, а децата имат мисията да им помогнат да преодолеят трудностите си чрез сътрудничество, диалог и креативност.

“Можем да възпитаме децата си да бъдат по-добри и по-смели дори от нас самите. Просто трябва да им дадем правилните инструменти. Смятаме, че тази игра е именно това – вълшебно преживяване, с което деца, родители и учители да си служат по време на голямото приключение на израстването”, споделят от екипа на Olympus България.

Играта се стреми още в ключовите години за емоционалното развитие да предостави на децата примери и ситуации от реалния живот, пресъздадени по забавен и достъпен начин. Всяка локация в Магическото училище крие нова история и приключение, а емоциите оживяват в лицето на приказни герои, с които децата се учат да разбират и себе си, и другите около тях.

Чудливковецът Вбесун, ядосаният маймун, страда от проблеми с гнева и затова изпитва трудности при сближаването със съучениците си.

Страхоушко е уплашено слонче, което изпитва ужас от другите деца, от конфронтацията и дори от самия страх.

Срамъррр е свръхчувствителна котка, която внимателно изпипва и премисля всяко свое действие, защото непрекъснато се притеснява за това как я възприемат другите.

Децата трябва да разберат и помогнат на тези, както и на много други Чудливковци, докато обсъждат, рисуват и разсъждават по темата за емоциите.

Играта се разпространява в училища от цялата страна със съдействието на партньорите на Olympus от фондация “Заедно в час” и тяхната платформа Prepodavame.bg. При обявяването на инициативата учителите от мрежата получават възможност да заявят настолната игра за своите класове и само в рамките на 3 дни заявките надхвърлят 1200, което ясно подчертава нуждата от образователни ресурси, насочени към емоционалната интелигентност и адаптирани с мисъл за учениците.

Освен това, Olympus предоставя възможност на всеки да играе за комплект от настолната игра чрез специална промоция. Повече информация как може да се сдобиете с играта ще откриете тук: https://olympuspromo.bg/.

През изминалата година кампанията “Сила за новото поколение” получи подкрепата на Министерството на образованието и науката, редица медии, популярни личности и инфлуенсъри, сред които Изабел Овчарова, Дара Екимова и Ралица Паскалева, като достигна до близо 70 000 български ученици от над 150 училища. Дигиталните материали, постери, наръчници и обучителни видеа, създадени в рамките на инициативата са достъпни за всички деца, родители и учители на сайта https://silazanovotopokolenie.bg/

“Брандовете не могат да се абстрахират от средата, в която съществуват и се развиват. Също както и децата не могат да се развият по начин, който не отразява всичко около тях. Затова Olympus вече втора година инвестира усилията си в това да предостави на новото поколение инструментите, с които то да расте силно, уверено и готово да създаде по-добър свят за всички ни”, споделят още от екипа на Olympus България.