ОИК-Варна още не е изискала от общината документите срещу Благомир Коцев

Общинската избирателна комисия все още не е изискала от общината във Варна документите по сигнала срещу кмета Благомир Коцев, обяви и. д. градоначалник на града Снежана Апостолова пред БНТ.

Вчера ОИК отложи решението си дали да отстрани Коцев от поста заради допълнен сигнал на една от жалбоподателките, пуснат в последния работен ден на миналата седмица.

От комисията поискаха нови документи от общината и не дадоха яснота кога ще се съберат отново.

Благомир Коцев беше арестуван през юли по обвинение в корупция и участие в организирана престъпна група, след акция на Антикорупционната комисия.

В четвъртък се очаква Варненският окръжен съд да разгледа мярката му за неотклонение, след като делото беше прехвърлено от София във Варна.

Общината е готова с всички документи, за да бъде приет бюджетът на града.