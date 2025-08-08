Очаква ни слънчев ден, по морето ще има огромни вълни

Тази нощ валежите ще спрат, а облачността над цялата страна ще намалее до ясно време. Ще духа слаб вятър от изток-североизток, в Източна България до умерен от север-североизток. През деня ще бъде слънчево, след обяд над планинските райони с купеста облачност, но без валежи, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Ще продължи да духа слаб вятър от изток, в източната половина на страната умерен от север-североизток. Дневните температури още малко ще се повишат и максималните ще бъдат между 31° и 36°, в София - около 31°.

В планините ще бъде слънчево, след обяд с купеста облачност, но почти без валежи. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25°, на 2000 метра - около 17°.

По Черноморието ще бъде слънчево, но ветровито. След обяд по южното крайбрежие ще има временни увеличения на облачността, но валеж е малко вероятен. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 28°-30°. Температурата на морската вода е 26°-27°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.