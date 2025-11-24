Община Несебър извърши мащабна дезинфекция на Елените

Община Несебър извърши мащабна дезинфекция в района на ваканционно селище Елените, което пострада при водното бедствие на 3 октомври.
От местната управа съобщават, че са минати и почистени от служителите от ОП "БКСО" общински терени – тротоари и улици, при спазване мерките на безопасност.
Обработката е направена с професионална техника, предназначена за големи терени, като е използван препарат, съобразен с характеристиките на обекта и изискванията за безопасност, съобщи БНТ.
След голямото бедствие в района местните жители изразиха притеснение от възможни здравни рискове заради натрупаните тонове кал, отпадъци и непочистени терени.
Според хората съществува реална опасност от разпространение на инфекции.
От Община Несебър посочват, че ще продължават да извършват планираното обработване в населените места. При необходимост ще бъдат дезинфекцирани и други места.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
7550
2
24.11 2025 в 16:17
3060
1
24.11 2025 в 15:18
Какво стана с украинския флаг в централата на ГЕРБ при визитата на китайска делегация
Какво стана с украинския флаг в централата на ГЕРБ при визитата на китайска делегация
Иво Сиромахов отказа да стане лице на реклама за хазарт
Какво стана с украинския флаг в централата на ГЕРБ при визитата на китайска делегация
Тръмп за Украйна: Не вярвайте, докато не видите, но май се случва нещо хубаво
Илияна Йотова не казва ще се кандидатира ли за президент. Рано е