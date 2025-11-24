Община Несебър извърши мащабна дезинфекция на Елените

Община Несебър извърши мащабна дезинфекция в района на ваканционно селище Елените, което пострада при водното бедствие на 3 октомври.

От местната управа съобщават, че са минати и почистени от служителите от ОП "БКСО" общински терени – тротоари и улици, при спазване мерките на безопасност.

Обработката е направена с професионална техника, предназначена за големи терени, като е използван препарат, съобразен с характеристиките на обекта и изискванията за безопасност, съобщи БНТ.

След голямото бедствие в района местните жители изразиха притеснение от възможни здравни рискове заради натрупаните тонове кал, отпадъци и непочистени терени.

Според хората съществува реална опасност от разпространение на инфекции.

От Община Несебър посочват, че ще продължават да извършват планираното обработване в населените места. При необходимост ще бъдат дезинфекцирани и други места.