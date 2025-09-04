Община Ловеч е изправена пред реална опасност от водна криза

На 1 септември 2025 г. се проведе работна среща на тема „Проблеми по водоснабдяването на територията на Община Ловеч“. На срещата инициирана от кмета Страцимир Петков присъстваха още заместник-кметът Цветелин Винчев, представители на „ВиК“ АД – Ловеч, експерти от общинската администрация, общински съветници и кметове на населени места.

В своето изказване кметът Петков подчерта: „Необходимостта от тази среща е безспорна. Общината е изправена пред реална опасност от водна криза, ако не се предприемат незабавни и дългосрочни мерки. Трябва да намерим устойчиви решения, които ще гарантират сигурност не само за днес, но и за следващите години за всички жители на Ловеч и населените места.“ Петков добави, че магистралният водопровод „Черни Осъм“ е силно компрометиран, а неговият експлоатационен срок е изтекъл още през 2019 г.

Експертите от „ВиК“ АД – Ловеч заявиха, че само през последната година са регистрирани около 200 аварии. Те предупредиха, че ако в следващите пет години не бъде изграден нов магистрален водопровод, Ловеч и селата ще се изправят пред тежка водна криза.

В края на срещата се стигна до следните изводи: необходимо е да стартира процедура за цялостна подмяна на магистралния водопровод „Черни Осъм“ и да се предприемат хидрогеоложки проучвания за сондажи по терасите на река Осъм. Общината върви и в посока подготовка на проекти за подмяна на вътрешната водопроводна мрежа, за да се осигури цялостно и устойчиво решение на проблема.

Кметът на Община Ловеч Страцимир Петков представи в Министерството на регионалното развитие и благоустройството протокола от работната среща , като документът беше изпратен и до четиримата народни представители от Ловешка област, до областния управител и медиите. По този начин се цели ангажирането на всички институции с проблемите по водоснабдяването и стартиране на процеса по предприемане на конкретни действия.

Своевременно ще бъде изпратена и точката, която ще се разгледа на следващо заседание на Общински съвет – Ловеч, свързана с проблемите на магистралния водопровод „Черни Осъм“.