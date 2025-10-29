Община ''Люлин'' организира факелно шествие за Деня на будителите

За първи път от столичния квартал "Люлин" тръгва най-голямото факелно шествие в София за Деня на народните будители, обяви местната община.
То обаче няма да се проведе в деня на празника, 1 ноември, а на 30 октомври, четвъртък.
От общината очакват над 1000 люлински ученици, преподаватели и граждани да се включат в събитието. То ще обхване и други столични райони и обединява София под надслова „Децата – нашето наследство по пътя на българските будители", пише в съобщението.
Шествието в жк. „Люлин" трябва да започне в 18.00 часа от църквата „Св. Климент Охридски" и да стигне до новостроящия се храм „Св. Патриарх Евтимий Търновски".
Шествието ще завърши с кратък молебен и рецитал.
