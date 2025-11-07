Община Габрово предлага увеличение на местни данъци

Община Габрово е публикувала Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Габрово, като предлага увеличение при местните данъци, съобщава сайтът "За Габрово".

Предлага се увеличение от 2,5% на 3,00% на данък при придобиване на имущества по възмезден начин.

Второто предложение е за промяна в размера на туристическия данък. За категория 1 звезда – 0,51 € за нощувка, за категория 2 звезди - 0,77 € за нощувка, за категория 3 звезди – 1,02 € за нощувка, за категория 4 звезди – 1,28 € за нощувка, за категория 5 звезди – 1,53 € за нощувка.



Очакваните резултати след приемането на проекта са за увеличаване на постъпленията от собствени приходи в размер на около 540 000 лв. От данък при придобиване на имущества по възмезден начин, при запазване динамиката на пазара, прогнозирано увеличение на прихода около 450 хил. лв. и от туристически данък при подобен брой реализирани нощувки около 90 хил. лв. Тези допълнителни средства ще позволят на Община Габрово по-голям финансов ресурс за реализация на приоритетни дейности и политики, пише в мотивите към проекта.

В резултат от прилагането на изменената Наредба се очаква повишаване на финансовата самостоятелност на общината, създаване на условия за устойчиво развитие и постигане на дългосрочните цели, заложени в стратегическите документи на Община Габрово. Предложените промени няма да доведат до отрицателни социално-икономически, финансови или екологични последици.

Планираните постъпления от предложените промени на местните данъци ще бъдат отразени в проекта на бюджет за 2026 г. на Община Габрово.

Мнение и предложения към така отправеното предложение може да се изпращат от граждани в деловодството на Община Габрово или на e-mail gabrovo@gabrovo.bg в срок до 17.00 ч. на 13.11.2025 г.



